娛樂

練樂儀再選亞姐密密拉票

藝人練樂儀第二度參選亞洲小姐競選，比賽將於本月29日舉行，她現時積極備戰，就連她最喜歡的聖誕節，她也乖乖留在家中。她透露聖誕前夕，為增加曝光機會及拉票而出席了多個商場活動，不過在平安夜及聖誕正日，她就推卻一切的慶祝活動以專心排練，期望有出色表現，不辜負大家對她的支持。
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