姜濤Po青澀舊照挑機

人氣偶像姜濤不時透過社交網分享生活點滴，日前趁着聖誕節跟粉絲互動，並晒出七年前的舊照道：「七年前的聖誕，我還在做sales」。只見於時裝店更衣室前大玩自拍的姜濤，雖然一臉稚氣，但青澀純情氣質跟現時相差無幾，文末更向粉絲挑戰道：「就問你們敢不敢把七年前的放上來」。