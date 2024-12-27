娛樂

姜濤Po青澀舊照挑機
人氣偶像姜濤不時透過社交網分享生活點滴，日前趁着聖誕節跟粉絲互動，並晒出七年前的舊照道：「七年前的聖誕，我還在做sales」。只見於時裝店更衣室前大玩自拍的姜濤，雖然一臉稚氣，但青澀純情氣質跟現時相差無幾，文末更向粉絲挑戰道：「就問你們敢不敢把七年前的放上來」。
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