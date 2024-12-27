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劉若英母子拖手晒溫馨
台灣歌手劉若英最近在社交網分享與兒子「酷酷」過白色聖誕的「不營業日常」，雖然她未有透露身在何地，還請粉絲「猜猜我在哪裏」，但網民相信她與兒子在芬蘭，在冰天雪地下欣賞極光和探望馴鹿。向來家庭生活低調的她更鮮有地分享與兒子合照，雖然只是酷酷的側面，但母子手牽手，畫面相當溫馨。
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