首拍動作場面衰在蠢 何沛珈撞親頭：起咗層樓！
藝人何沛珈（Roxanne）於無綫劇集《異空感應》中，遭連環殺手扑頭慘死，Roxanne昨日受訪指該場戲令她相當難忘，除了化屍體妝花了不少時間，當街洗掉血漿的經歷亦記憶猶新：「因為要黐大量道具血漿喺塊臉度，所以拍完之後要喺條街度即刻洗番乾淨。嗰時係冬天，又冇熱水，我只能照攞凍水洗走啲血漿。」她還指這場戲因有反抗掙扎，這亦是她第一次接觸動作場面：「雖然有武指喺現場指導，可惜我蠢，第一take就撞到個頭，起咗層樓喺個頭度。」
讚阮浩棕演得好癲
該場戲於後巷坑渠邊取景，當然環境衞生欠佳，不過她不介意，覺得身為演員，只要角色需要便努力去做，直言：「就算隔籬有曱甴老鼠我都唔會怕。」
而Roxanne的緋聞男友阮浩棕於《異》劇有出色表現，獲得不少觀眾鍾愛，有些更對他的角色「壯烈犧牲」大感心痛，Roxanne則笑言：「佢做得好好，堅係好癲，不過呢排都冇見過佢，如果下次見到佢，要讚吓佢。」
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