首拍動作場面衰在蠢 何沛珈撞親頭：起咗層樓！

藝人何沛珈（Roxanne）於無綫劇集《異空感應》中，遭連環殺手扑頭慘死，Roxanne昨日受訪指該場戲令她相當難忘，除了化屍體妝花了不少時間，當街洗掉血漿的經歷亦記憶猶新：「因為要黐大量道具血漿喺塊臉度，所以拍完之後要喺條街度即刻洗番乾淨。嗰時係冬天，又冇熱水，我只能照攞凍水洗走啲血漿。」她還指這場戲因有反抗掙扎，這亦是她第一次接觸動作場面：「雖然有武指喺現場指導，可惜我蠢，第一take就撞到個頭，起咗層樓喺個頭度。」