車禍後首現身 未擺脫陰影 江若琳彎位變景點：有啲尷尬

藝人江若琳自日前車禍後首次公開站台，昨午現身工展會獻唱。她指翻車一刻腦內一片空白，但感恩人間有愛，又指暫時仍未能再坐上司機位，需時間克服心理陰影。生肖屬兔的她暗示犯太歲應劫：「有啲嘢真係唔可以亂講！」

江若琳、女團Beanies等昨同場出席活動，江若琳重提早前的交通事故，指翻車後自己只顧解開安全帶逃生：「好多人主動走嚟幫手，真係好感動，不過當時我已經打開咗天窗脫離困境嘞。其實我有牌十幾年嘞，絕對唔係新牌仔，不過當刻剷咗上安全島係有啲搶軚，因為想避開啲嘢，架車太大架搞到翻側！」

談到座駕是否報銷，以及扣分等問題，江若琳回應：「交咗畀保險公司處理。（需要上堂惡補？）今次係意外啫，我好幸運，車禍前啱啱接咗囝囝返屋企，覺得有咩都應該阿媽（自己）頂嘛。」她直指現時對駕車有陰影：「相信要時間去克服，暫時由老公做司機。我閉眼就諗起事發經過，會發噩夢，好彩冇乜受傷，只係chok親個頭。」

老公正能量安撫 至於丈夫隨即安排舉家往日本旅行散心，江若琳透露：「我都係第一次去東京完全冇行過街，主要係陪伴囝囝玩，去親子餐廳同主題樂園。（老公喺社交平台繼續向你示愛喎！）佢好正能量，發生車禍後我打畀佢，佢叫我唔好緊張同唔好唔開心，又話爭啲冇咗老婆。」

生肖屬兔的她表示今年犯太歲：「本來我仲話今年其實幾好吖，出新歌又簽新公司，原來有啲嘢真係唔可以亂講，依家覺得大難不死必有後福，多謝上天保佑。（銅鑼灣係『姜濤灣』，依家撞車嗰度就變成『江若琳彎』。）真係好多人去嗰度打卡，然後Tag番畀我，真係有啲尷尬，希望囝囝長大後嗰度冇咗啦！」