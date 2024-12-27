中娛星動：遊日約山下智久敍舊 周杰倫變歡樂先生 講明任影唔嬲

台灣天王周杰倫忙完演唱會即「交人」，偕太太昆凌飛往日本旅行，期間打籃球又滑雪，還相約日本男神山下智久見面。心情大靚的他又變身「歡樂先生」，歡迎Fans上前搵他影相，當送上節日大禮。

周杰倫（Jay）12月初結束台灣大巨蛋4場「嘉年華」世界巡迴演唱會台北場後，最近趁聖誕節飛往日本度假，日前他上載與日本男神山下智久的合照，還以英文留言，為山下主演的新劇《神之水滴》宣傳。月初山下特地飛往台灣欣賞Jay的演唱會，令兩地Fans大為驚喜，今次再度同框，Fans紛紛留言期待兩人音樂上有合作。

另外，Jay在社交網自曝行蹤，瘋狂上載多張東京街拍，以及在北海道滑雪的照片。特別的是，他專誠到山下的劇集取景地打卡，Po埋劇照作對比兼標籤山下，山下亦有轉載說「Thank you」。

Fans帶專輯集郵 雖然Jay全程打扮低調，戴上帽子及口罩，但仍屢被認出，他搞笑寫道：「在路上如果遇到要拍就過來問哥，不用偷拍喔，這是我給大家的禮物。」有幸運粉絲更獲他在專輯上簽名，Jay寫道：「竟然認出我，身上還帶着唱片，只好幫你簽了。」原來該粉絲知道他在東京，才帶着專輯出門碰運氣，想不到真的巧遇偶像。而在北海道則有網民拍下Jay滑雪的英姿，他以S Turn下坡動作流暢利落，獲網民大讚運動天分高。