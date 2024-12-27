娛圈單打：娘子慘遭食豆腐 巨乳女神的煩惱

客串擔任《中年好聲音3》評審嘅最索女高音海兒，最近自爆巨乳的煩惱，由於樣貌與身材太出眾，一行出街就被鹹濕佬瘋狂行注目禮。最離譜一次，係慘遭變態佬偷影裙底春。海兒果斷生擒變態佬兼直斥其非：「你睇吓咪算囉！做人要知足，有緣睇到就算啦，仲要影低！」最終變態佬刪相兼道歉。

哈哈，有名你叫巨乳海兒，呢位靚女果然胸襟廣闊過人，仲可以咁冷靜同變態佬講道理，不得不讚句美貌與智慧並重呀！刻下所有雄性動物除咗想呵番海兒，就係想佢快啲再做節目同觀眾見面。海兒就話，如有適當時機，不抗拒重返《中3》做評審，咁粉絲惟有畀耐性等吓啦！

話時話，香港娛樂圈近年真係好少海兒呢類睇得又打得嘅靚女嘞，睇吓伊人履歷，絕對天賦異稟，小時候以優異成績考獲皇家音樂學院八級鋼琴考試、八級聲樂考試，14歲榮獲第11屆香港（亞太區）鋼琴大賽冠軍，其後於香港演藝學院取得音樂榮譽學士學位，又喺倫敦皇家音樂學院碩士畢業，專攻女高音，絕對多才多藝。

巨乳海兒咁稀有，大家真係要好好保護，祝福伊人唔會再被變態佬食豆腐。之但係，女人身材過於出眾，又真係會惹來唔少煩惱。好似TVB大騎樓郭珮文，坦言身材太澎湃，唔可以買冇彈性嘅上衣，否則着唔落喎。佢上次上《獎門人》玩遊戲，仲引發男藝人胸襲疑雲，真係慘慘豬！

波波黃婧靈亦唔弱，同樣有買衫難嘅問題，甚至因為胸部負荷過重，搞到腰酸背痛！聽喺一眾「飛機場」港女耳中，唔知係攞景定贈興呢？