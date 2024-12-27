想學炎明熹拍音樂特輯 姚焯菲純情怕醜 親密戲No Way

「國民初戀」姚焯菲為準備入《愛．回家》劇組一直Keep Fit，只有聖誕日食蛋糕放鬆一下，她讚炎明熹在音樂特輯表現可愛，但覺得跟男生拍親暱鏡頭好尷尬，就算是最熟悉的「聲夢」隊友都會Say no，相當怕醜。

姚焯菲（Chantel）和魏浚笙（Jeffrey）前晚現身聖誕戶外騷，吸引逾千名粉絲到場。Chantel表示平安夜和聖誕日都跟屋企人慶祝，所以聖誕夜開工很不錯，透露收到蛋糕做禮物，成功減磅的她，趁假期讓自己吃多一些也不怕，而家人沒有擔心她會過瘦，認為最緊要瘦得健康和漂亮。受公司力捧的Chantel，下月初便會加入無綫處境劇《愛．回家之開心速遞》，暫時知道是飾演「熊家」的親戚，做回學生身份，故應該沒有感情線，她對拍攝表示期待，但沒有太緊張，因為是由細睇到大的關係，很開心能參與其中。

提到日前炎明熹的音樂特輯《戀上西沙》播出，Chantel因不在家，只看了部分，她讚對方好可愛，問她可想拍音樂特輯？她說：「都想試吓。」不過她對與男生做對手戲直言會尷尬，即使找相熟的「聲夢」舊友做男主角，她亦耍手擰頭：「唔好聲夢，好尷尬，其他人都尷尬，係男仔（對手戲）就尷尬拍唔到。」

魏浚笙赴日暖包跟身 至於Jeffrey透露在平安夜花4小時寫了100張聖誕卡，每張卡都畫了聖誕樹，派給一直支持他的粉絲，表達心意，他笑言已盡力畫，原本想噴上香水，但又擔心會甩色。他透露其中一張「隱藏卡」特別設計了吊飾和他的親筆簽名。不過Jeffrey卻沒有送禮物給女友，也不用女友送禮，認為陪伴是最好的禮物。談到他主演電影的香港戲份已拍完，下月會出發到日本拍攝1個月，正值當地大風雪，他為免冷病，會準備暖包及食維他命和勤做運動，又笑言即使冷病致聲沙也不怕，因拍電影可以配音。