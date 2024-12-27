獨家專訪：同行如敵國 揭圈中黑暗面 谷婭溦自爆被偷咪 險遭飲品加料

歌手谷婭溦（Vivian）近日推出新歌《一級保護動物》，是人性四部曲的第三部曲，代表善，創作靈感緣於一次去四川唱歌，受當地人的淳樸真誠所打動，洗滌了心靈，新歌以全新唱腔演繹，唱出清純味道，她希望喚起人與生俱來的善心，強調四部曲並非講述自己的經歷。不過Vivian直言自從開設音樂學校後，多番受騙，損失金錢事小，傷害她唱歌就萬萬不能，她道出一次親身經歷，跟一名女歌手同場出席節目，輪到Vivian上台時，發現支咪不翼而飛，被女歌手拿走。問到為何要整蠱她？她說：「當時搵咪係有啲緊張，好小朋友囉！想搞亂我心神，令我唱唔到歌，但唔會影響到我，唔明點解咁做。（點知女歌手收埋？）我見到，我從來唔會講。（之後疏遠佢？）係！以前會同佢一齊食飯，佢又會車埋我。（跌晒眼鏡？）係！不過後尾聽番佢唔覺得（收埋咪）有問題。」她續稱：「原來佢係因為有段時期啲人話我唱得好啲，佢個心好唔舒服。」Vivian堅持不肯透露「蠱惑女」的身份，表示並非同門，從此跟對方保持距離，直言有你冇我：「嗰時成日派我同佢一齊，我問可唔可以唔一齊？有佢冇我啦！」