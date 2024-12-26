Sophie「峰」騷過節 派糧同樂

熱愛日本動漫與Cosplay文化的美國女模Sophie Mudd，於社交網站分享自己穿上動漫風比堅尼，在聖誕樹旁擺甫士的性感相，為粉絲送上熱辣辣的聖誕禮物。她又上載為聖誕樹掛上可愛動漫角色裝飾的影片，留言表示：「同我一齊裝飾卡娃依嘅聖誕樹呀。」又問道：「你哋鍾唔鍾意我棵樹呀？」