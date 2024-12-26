被批戲屎 缺乏競爭力 姜棟元影壇連環仆 獲封爛片王

韓國「元祖男神」姜棟元孭飛的電影連環失利，今年主演的韓片《意外》同樣仆直，他更因該片被業界人士推選為「爛片王」，惟有靠全智賢打救，借助兩人合作的新劇博翻身。

由電影界人士評審的《第8屆金草莓電影節》近日公布結果，旨在選出今年演技最差的演員，以及最劣評如潮的韓片。姜棟元近年主演電影一部接一部，可惜大部分均票房慘淡，尤其是今年5月在韓國開畫的《意外》僅錄得52.5萬入場人次。他在戲中飾演完美暗殺隊成員，演技捱批，被評為「爛片王」No.1。業界人士對他的評價包括：「出道廿多年依然毫無進步，總是運用同一種演技，不知道作為演員還有甚麼競爭力。」亦有人表示：「感覺演得很尷尬，他要為這部電影仆直負上最大責任。」

而主演韓片《末日廝殺橋》的朱智勛躋身「最差演技」演員榜第2位，《末》片7月開畫時只有68.9萬入場人次。飾演拖車司機的朱智勛，演技同樣不獲業界認同：「完全不在狀態。其演技讓人想逃離戲院」、「演得過分浮誇，每次出場都讓人想問『到底發生甚麼事？』」。

孖全智賢博翻身 至於宋仲基與宋承憲以相同票數並列第3位，在韓片《路基完》中扮演脫北者的宋仲基，被狠批表現未達標，他在片中說的方言更被踩不完美。宋承憲主演的「19禁」韓片《破。鏡。慾》雖然突破100萬觀映人次，但他同樣被彈沒有演技可言。另外，《意外》以高票數當選「年度爛片」No.1；柳承龍主演的《亞馬遜活命水》與《末》片依次排名第2、3位；湯唯參演的韓片《Wonderland》進佔第4位。

姜棟元在影壇戰績失威，但他與女神全智賢合作的新劇《北極星》卻被劇迷熱捧為明年最令人期待的電視劇，他有望憑該劇成功翻身。