ROVER游走街頭 唱足7個鐘

樂隊ROVER日前於平安夜舉行接力馬拉松式Busking，由下午5時半唱到約凌晨一時，游走大埔、觀塘、旺角及中環，而大埔站的演出還有隊員亨仔的妹妹以及ERROR成員保錡加入。不過，ROVER於大埔及旺角兩站的Busking，因聚集人數太多，為免發生意外被迫腰斬，頗為可惜。