姜皓文廖子妤 重現《食神》經典

藝人姜皓文與廖子妤（Fish）主演的電影《曾經擁有》宣布於下月11日上映，姜皓文在戲中化身「電影癡漢」，對香港電影瘋狂着迷，預告中更見他與Fish重現電影《食神》中，莫文蔚為周星馳擋刀的經典場面，Fish還犧牲形象，以爆牙火雞姐造型亮相，形神俱似，成為片中一大亮點。