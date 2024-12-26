娛樂

姜皓文廖子妤 重現《食神》經典
藝人姜皓文與廖子妤（Fish）主演的電影《曾經擁有》宣布於下月11日上映，姜皓文在戲中化身「電影癡漢」，對香港電影瘋狂着迷，預告中更見他與Fish重現電影《食神》中，莫文蔚為周星馳擋刀的經典場面，Fish還犧牲形象，以爆牙火雞姐造型亮相，形神俱似，成為片中一大亮點。
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