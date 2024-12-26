張敬軒調整步伐 身心狀態回勇

英皇歌手張敬軒（軒仔）前晚平安夜透過社交網與粉絲互動，他分享坐在聖誕樹旁的照片，留言表示知道粉絲擔心其身心狀況，近期遇上途人時，都會收到鼓勵與祝福，令他暖在心頭。軒仔又透露學會了放慢腳步，已向公司請假好好休息，抽出1至2日時間跟朋友見面、吹水和吃飯，結果成功增磅2.8KG，他報喜謂：「我由63上番去65.8（KG）呀， 下個禮拜會開始搵番教練做運動，咪是驚自己會變豬。」

除了身體狀況有改善，軒仔亦在精神上獲得慰藉，他透露自己於平安夜前往教堂洗滌心靈：「將特別嘅日子『分別為聖』，交番畀我同神之間嘅關係。靜靜哋、 ChillChill哋，一個人返吓教會諗吓嘢，靜思己過。」

無緣爭獎 安撫粉絲 另外，軒仔的《青春告別式》最終未能打入「叱咤頒獎禮」的「我最喜愛的歌曲」5強，不敵林家謙、洪嘉豪、還有3位MIRROR成員Anson Lo、lan及姜濤，令不少歌迷大感不滿及失望。他為此撰長文，並製作了影片感謝歌迷冒寒為他拉票，他留言道：「當中嘅種種情義，令我同我團隊嘅每一個人都十分之感動， 因為呢一份愛承載住好多嘅守護同陪伴。我亦都常常感恩自己擁有眼前嘅一切，呢一種同行嘅感覺喺呢個行業愈耐，就會覺得愈珍惜。」

而相比起無緣爭獎，軒仔最擔心的是歌迷的遺憾心情，他直言：「畢竟入行多年，深知道一首作品的成功與否，不能只靠獎項入圍或者獲獎與否去作為創作音樂嘅動力同衡量標準。」在影片最後，軒仔還正能量爆燈表示︰「我會繼續努力。」