袁偉豪囝囝Cosplay秘撈 鍾嘉欣熱辣過節

藝人鍾嘉欣與袁偉豪趁普天同慶的節日享家庭樂，鍾嘉欣全家飛往布吉過一個火辣聖誕，換上泳裝戲水；至於袁偉豪一家則儀式感十足，囝囝「袁咕碌」化身小小聖誕老人「上班」，加上兩條鼻涕，萌到爆！

不少藝人趁佳節敍天倫，當中已移居加拿大的鍾嘉欣見慣白色聖誕，今年搞搞新意思，全家飛往泰國布吉過節。她在社交網上載與老公及3個小朋友的旅行照，烈日下在沙灘及泳池玩耍，她穿上一件頭泳衣襯牛仔短褲，大晒勻稱身材，一手抱着女兒，又擁着另外兩個小朋友，畫面相當有愛，相信照片由老公操刀，加上多張泳池戲水照，網民紛紛讚幸福，又感嘆嘉欣無論顏值及身材均十年如一日。

笑「袁咕碌」流鼻涕 而圈中模範夫婦袁偉豪與張寶兒同樣羨煞旁人，寶兒去年11月誕下囝囝「袁咕碌」，但當時囝囝太細，未能好好體驗聖誕，今年兩夫婦帶他四出打卡，兩人又分享家中拍攝的短片，見廳中放置了巨型聖誕樹、禮物及各種裝飾，而化身迷你聖誕老人的「袁咕碌」雀躍地走來走去，笑得非常開心！袁偉豪與太太寫道：「袁咕碌，第一個聖誕，帶着大大Tummy，Cosplay聖誕老人上班打卡了。」袁偉豪笑指囝囝有「好大條鼻涕」，網民則讚他愈大愈靚仔，亦有人指片中的寶兒與台灣女星陳喬恩撞樣。