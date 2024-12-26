中娛星動：李現劉亦菲緋聞男女 結伴去派對

內地藝人劉亦菲與李現年前合作拍劇後傳出緋聞，近日二人「合體」出席曾參演綜藝節目《爸爸去哪兒》的王詩齡所辦的聖誕派對，隨即引起熱話，不少網留言羨慕詩齡「追星成功」，且能夠被女神擁着合照。

現年15歲的詩齡可謂贏在起跑線，父母王岳倫及李湘皆為娛圈名人，雖然二人已離婚，但無損對女兒的愛，尤其早前李湘更送百萬名車給詩齡，鼓勵女兒明年於英國考到車牌。正值聖誕佳節，李湘與詩齡舉行派對慶祝，邀來不少好友參加，當中包括因合演劇集《去有風的地方》而傳緋聞的劉亦菲及李現，亦不避嫌齊齊出席，現場星光熠熠。

李湘疑與王岳倫復合 相關的派對照片流出，只見「小公主」詩齡分別與劉亦菲及李現合照，劉亦菲更相當識做，用雙手環抱詩齡，對着鏡頭單眼，而詩齡則眼睛閃亮，明顯對能夠與「神仙姐姐」親暱合照大感幸福。及後詩齡又與劉亦菲及劉冲合照，而李現與詩齡並排而站，亦露出大哥哥的溺愛表情，不少網民留言羨慕詩齡，「下輩子讓我當一次王詩齡」這句說話，「含金量」一直持續上升。

另外，李湘趁聖誕亦有與王岳倫帶詩齡外出慶祝，其中一張相李湘戴在無名指上的鑽戒十分搶眼，令人猜測李湘或在暗示與王岳倫已經復合，網民亦提出一樣的質詢，瞬間變熱話。