預演個唱 寵粉玩互動 林峯衝落台遭淹沒：畀條路行吓！

近期人氣爆燈的林峯相隔9年再踏紅館舞台，雖然個唱於明年5月才開鑼，但寵粉的他在活動上如預演騷，演唱兼霸氣走落台跟粉絲互動，結果被約500人淹沒，他大叫：「畀條路行吓。」

將於明年5月於紅館舉行演唱會的林峯，昨日聖誕節照開工出席活動，他出場前台下已聚集逾500粉絲及觀眾守候，場面墟冚。當穿上啡色套裝的他現身，台下尖叫聲不停，他表示：「2月拍新戲，3月就閉關準備5月嘅演唱會。」獻唱前續說：「為演唱會預演。」他主動要求落台跟粉絲近距離接觸，望向台下的鐵欄謂：「欄杆點會難到我。」

最後在多位保安陪同下，表現興奮的林峯邊唱《愛在記憶中找你》邊走落台任觀眾影相，返上台後他似乎意猶未盡，加上被熱情的粉絲打動，再次問大會可否走入更多人的觀眾區，大會以安全理由婉拒，但寵粉的他最後還是直奔人群中，邊唱《愛不疚》邊與觀眾握手，由於群情太洶湧，被數百人淹沒的他忍不住說：「大家小心，注意安全，畀條路我行吓。」

如王者出巡，成功繞場一周的他，跟不同方位的粉絲影完大合照才返上舞台，他表示雖然要準備演唱會，但不會特別節食，因要保持體力，還透露新一年個人願望是繼續有好作品，並祝所有香港朋友闔家平安和身體健康。

另外，有網民在社交平台分享有幸駕車送林峯到內地機場並獲合照，他讚林峯又帥又溫柔，臨別時還主動握手，唯一憾事是林峯以「沒剃鬚、樣有點醜」為由，婉拒除口罩，而其他網友亦紛紛讚林峯會親自揸機自拍，零架子。

Beanies性感襲頒獎禮 昨日活動上，同場還有女團Beanies大唱聖誕歌，成員張天穎（Jaime）表示佳節與歌手男友ANSONBEAN過二人世界，她說：「我哋一齊煮嘢食，會整烚雞肉，我最叻整番茄同肉醬意粉，廚藝都OK。」但李凱翹（Kay）則爆Jaime收到滅火筒做禮物，笑言粉絲意指她是「地獄廚神」。她們表示已約定開新年派對，互送禮物，黃健怡（Winky）表示：「會將屋企冇用過嘅嘢送出，係實用嘅。」此外，她們指已為頒獎禮試裝，潘釗彤（Chiutung）說：「少布，會露肉，上身得兩條長布。」