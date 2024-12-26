偕師妹上水廣場度聖誕 冼靖峰心思思 出年想拍拖

歌手冼靖峰、潘靜文和趙小婷昨日現身聖誕活動，冼靖峰自爆會暫停吃健康餐1日，自言Lonely Christmas並不寂寞，不過亦希望明年有人陪過聖誕。

節目《聲夢傳奇》出身的歌手冼靖峰（Archie）、潘靜文（Sherman）和趙小婷（Pamela）昨日出席「上水廣場Sweet Dreams音樂派對」以歌聲同大家過聖誕，吸引大批「弓箭手」（Archie粉絲暱稱）捧場，現場大唱聖誕歌和情歌，又玩估歌仔及餵粉絲食蛋糕遊戲，之後逐一送上親筆簽名聖誕卡冧粉絲。

Archie今年有劇集、綜藝及新歌推出，明年將主力做音樂，他透露前晚作曲至失眠，又表示想寫歌給粉絲，即惹來粉絲尖叫。Sherman打蛇隨棍上向他邀歌，他則主動問Pamela要不要，為仍未有個人歌曲的師妹打氣。近年努力減肥而自製健康餐的他，指聖誕解禁1天，食刺身慶祝，由於父母去旅行、細佬約女友，工人亦返鄉，今年只剩他1人過Lonely Christmas，他笑說：「唔Lonely，畀自己Me time。（出年想學細佬搵女友？）會。」說罷即轉話題談工作。

趙小婷醫生歌手兩兼顧 Pamela透露平安夜與《聲夢2》男友Timothy及其他學員開派對至凌晨，今次由她做搞手，希望將這個「傳統」維持。明年醫科畢業的她，爆Archie經常發問奇怪的飲食問題，考她智慧，她表示暫時會兼顧醫生和歌手身份。而Sherman透露聖誕與家人燒嘢食很熱鬧，笑指屋企人向來說話大聲，令她也變「大聲妹」。