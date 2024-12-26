Anson Lo選錯食材 細路嫌棄 姜濤飯糰蛋糕送歌聲 攞足800萬分

姜濤相當醒目，得知Monna生日後，特別做了一個飯糰版的蛋糕兼唱生日歌，氹得小女孩十分開心，相反Anson Lo製造的飯卷配搭雞胸肉就慘遭最討厭食雞胸的Monna拒絕，並表示最喜歡姜濤的料理。至於Jer的料理吸引到熹熹主動試食，Jer即讚對方有品味，小朋友表示喜歡Jer的料理，揚言會畀200萬分，心水清的姜濤即問：「1千萬滿分，仲有800萬分呢？」熹熹識做地笑指800萬分全給姜濤，令他笑逐顏開。