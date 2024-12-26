Anson Lo選錯食材 細路嫌棄 姜濤飯糰蛋糕送歌聲 攞足800萬分
男團MIRROR在節目中大鬥廚藝，各人落足心機爭取小朋友歡心，最終姜濤憑美食加歌聲贏得兩位小嘉賓讚賞，相反「神徒」眾多的Anson Lo就慘食檸檬，料理遭小朋友嫌棄，「教主」都冇面畀。
男團MIRROR在ViuTV節目《MIRROR Chef》中化身廚師進行大比併，爭奪「廚神」美譽。新一集中，姜濤、陳卓賢（Ian）、柳應廷（Jer）和盧瀚霆（Anson Lo）要為兩位小朋友嘉賓薛然熹（熹熹）和霍曉澄（Monna）度身製作飯糰。
姜濤相當醒目，得知Monna生日後，特別做了一個飯糰版的蛋糕兼唱生日歌，氹得小女孩十分開心，相反Anson Lo製造的飯卷配搭雞胸肉就慘遭最討厭食雞胸的Monna拒絕，並表示最喜歡姜濤的料理。至於Jer的料理吸引到熹熹主動試食，Jer即讚對方有品味，小朋友表示喜歡Jer的料理，揚言會畀200萬分，心水清的姜濤即問：「1千萬滿分，仲有800萬分呢？」熹熹識做地笑指800萬分全給姜濤，令他笑逐顏開。
Ian窩夫最受歡迎
此外，Ian製作的窩夫大受歡迎，兩位小朋友吃個不停，食完一份的Monna眼仔睩睩望實Ian，暗示想再吃，而熹熹則十分貼心餵Ian食窩夫，場面有愛，氹得Ian冧笑。
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