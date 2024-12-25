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車宥珍 應節派聖誕福利
韓國索模車宥珍前年以花名「車車」參與愛情綜藝節目《喜歡的話請響鈴》，成功吸納大批粉絲。她不時透過社交網分享靚相，日前又公開多張寫真照，祝賀粉絲聖誕快樂，她穿上黑色內衣及白色小背心大晒心口和小蠻腰外，又換上紅色Tube Top和短裙變身性感聖誕女郎，坐在聖誕樹和禮物堆旁大擺甫士，十分有節日氣氛！
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