夫妻發功谷票房 玄彬新片預售9連霸 勢成「千萬電影」

韓國型男玄彬主演的新片《哈爾濱》昨日在韓國上映，電影在開畫前已大賣逾40萬張戲票，超越賣座電影《首爾之春》及《破墓》的紀錄，獲睇好入場人次有望突破千萬，成為當地的「千萬電影」！

玄彬前年與女星孫藝珍結婚後榮升爸爸，對家庭生活一向保持低調，甚少公開放閃，但他最近為了宣傳電影《哈爾濱》，難得在節目大談家人，孫藝珍亦高調現身首映禮撐老公。《哈》片昨日在韓國開畫，韓媒指電影已連續9日在當地戲票預售榜稱冠，售出超過40萬張戲票，分別是大熱電影《首爾之春》及《破墓》預售紀錄的2.9倍和1.6倍，同時亦是當地開畫預售量最高的聖誕檔韓片。由於《首》片及《破》片最終分別錄得1,312萬及超過1,000萬觀眾入場，因此韓媒都睇好《哈》片有望突破千萬入場人次。

宋仲基平安夜送暖 此外，玄彬前日亮相申東燁主持的網上節目《碰杯哥》，指婚後人生有了很大改變：「大家都說男人會漸漸變成大人，我的存在好像漸漸走到了後面，談戀愛時是同級，結婚之後就退後了一步，孩子出世之後又要再退後一步，要守護的東西愈來愈多，因為要漸漸放低自我，就是這樣成為大人的吧。」申東燁大讚其囝囝靚仔，問到兒子像爸爸還是媽媽？玄彬說：「好像更似太太（孫藝珍）。」

另一邊廂，上月宣布再做爸爸的韓星宋仲基最近忙於宣傳將於本月31日在當地上映的新片《波哥大》，昨日適逢平安夜，他與拍檔李熙俊現身首爾光化門，親自向影迷送上熱朱古力、烤番薯及咖啡掛耳包等禮物為電影造勢，又與粉絲握手、聊天和合照留念，相當親民。