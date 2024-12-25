暢所欲玄：蛇年生肖運：虎兔龍

虎：（吉星）天德、福星、八座；（凶星）捲舌、絞煞、六害

概述：受「刑太歲」及「害太歲」夾擊，不利健康及人際關係，宜貼身佩戴馬形及狗形生肖飾物並化解流年三碧是非星飛臨之方位。犯太歲之年宜動不宜靜，宜爭取出差或出門走動，惟需要注意人身安全。可幸有得力貴人加持，亦易有幸運之財，不妨於九紫星當旺方位（正東）擺放聚寶盆催旺財運。

兔：（吉星）祿勛；（凶星）天狗、吊客、災煞

概述：打工一族事業起飛，從商者則宜親力親為，工作沉重要學懂減壓；流年有利進修及升遷，亦適合多出門走動，惟要提防因事故而影響行程。已有伴侶者慎防冷落另一半，不妨結伴外遊增進感情。

龍：（吉星）天喜；（凶星）病符、陌越、寡宿

概述：運勢重上軌道，雖然未算突飛猛進，可幸仍有代表喜慶的吉星臨門，不妨調節心態，休養生息輕鬆度過。蛇年易有嫁娶添丁等喜事，不妨進一步催旺流年九紫喜慶星（正東）。流年有輕微偏財運，但也有「破歡喜財」之象，宜量入為出。另健康有輕微隱憂，宜多注意流年五黃（東北）及二黑（中宮）病星飛臨方位加以化解。

堪輿學家麥玲玲師傅