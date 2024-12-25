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黃劍文收窩心禮物
歌手黃劍文自參加無綫《中年好聲音2》後收穫大批粉絲，日前與過百名粉絲開派對迎接聖誕，下月則會舉辦歌迷會周年晚宴。派對當晚，黃劍文除了獻聲外，還兩度落台跟歌迷握手互動，又準備了禮物與粉絲交換。他透露今年收到最好的禮物就是家中的愛貓生了小寶寶，新家庭成員的到來令這個佳節更有意義。
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