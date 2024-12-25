梁釗峰做柴可夫 接送粉絲

歌手梁釗峰今年8月獲歌迷會舉辦生日會，當日他送出3份神秘大獎作為回禮，當中包括親自駕車接送粉絲，以及一起玩他最愛的桌上遊戲。近日釗峰一次過「找數」，先開車接送幸運粉絲，再到派對房會合另外一名桌上遊戲得獎者，與20位被抽中的幸運粉絲齊齊玩遊戲，過程開心又刺激，釗峰更獲封「找數真漢子」！