連詩雅同病相憐 海兒被偷影裙底 捉色狼對質

英皇歌手海兒除了唱功不俗外，其玲瓏有致的身材亦備受關注。近日她現身網上節目《絲打圍爐》，與主持連詩雅及練美娟暢談，問到如何避免男士的目光或偷拍？海兒直言難以避免，因為這與衣着打扮無關，關鍵在於男士身上：「當佢哋要偷影裙底或者惡意去影，我知道有啲人會覺得，你好靚想影低你畀人睇，我覺得咁樣就OK。」同場的連詩雅分享自己被偷拍裙底的故事，海兒自言有類似經歷：「我試過畀人偷影，好似想影個裙底，但係唔成功。我行過去同佢講：『即刻拎個電話出嚟，我知道你影咗我，如果唔畀個電話我就報案。你覺得你咁做我會有咩感受？』佢企喺度聽我講，跟住講對唔住。」她之後更語重心長跟對方說：「你睇吓咪算囉！因為要知足，有緣睇到就算啦！仲要影低。」