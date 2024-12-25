平安夜報佳音 林憶蓮無預警官宣 巡唱首站曝光

樂壇天后林憶蓮神隱多年，至今年初才正式復出，她於平安夜無預警官宣喜訊，將於明年舉行巡迴演唱會，首站是深圳！至於台灣歌手范瑋琪在內地重啟巡唱，卻遭網民留言攻擊。

林憶蓮於2018年被爆引退，之後鮮有公開露面，至今年4月出席紅館的《港樂50．友弦樂聚》音樂會，正式復出樂壇。昨日她趁平安夜在官網報喜，宣布2025年舉行名為《迴響Resonance》的巡迴演唱會，她寫道：「從現在到未來，依然永無止境，找尋最初的自己，你們準備好了嗎？」公布巡唱將於2月展開，首站定於深圳。

其實早在官宣前一天，憶蓮突然在個人社交平台發布照片，表示「過往的交織，只為了和你相遇」，已引發大批網民及歌迷的熱烈討論，如今落實展開巡唱，不少粉絲都引頸以待，爭相留言，歌手岑寧兒就留了3個心心眼符號，有網民要求憶蓮在吉隆坡、台北、上海及香港等地巡唱，反應相當熱烈。

范瑋琪為「謊言」解畫 反觀沉寂5年多的歌手范瑋琪，明年亦會在內地重啟巡迴演唱會。她自稱是「河北省石家莊市深澤縣人」，但從未去過當地，坦言很想在當地開個唱，此言一出即惹來網民圍攻，有人翻出她8年前的貼文，指她當時表示去過當地，質疑她說謊。范范即時回應：「我的意思是我想在爺爺出生的地方、我的祖籍地開演唱會，我沒有失憶好嗎？善良點好嗎？」