森美眈天望地 教型男秘技

藝人森美入行多年，由型男變成型佬，對影相Chok甫自有一番心得，他近日在社交網分享「眈天」及「望地」兩招影相秘技，只要跟住做就能成為型男，他寫道：「影相要訣，影側面要抬頭望天，影正面要低頭望地。喺外表睇，有型同埋癡呆，真係爭一線！」