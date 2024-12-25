北上開唱搏到盡 吳若希放「峰」驅寒 戴祖儀減磅驚甩裙

歌手吳若希日前冒着嚴寒在佛山開騷，不錫身換上多套性感戰衣，晒胸露腿又騷腰，相當搏命！不過，她唱到一半時發現未有拿掉手上的橡筋，大呻破壞高貴造型，相當搞笑。

吳若希（Jinny）日前在佛山舉行演唱會，並請來戴祖儀及張馳豪擔任嘉賓。雖然當晚天氣寒冷，但Jinny頂硬上，全晚以多個性感造型上陣，先穿閃閃Tube Dress示人，之後再換上吊帶低胸裙及開衩晚裝裙。唱到組合Cookies的經典歌曲《心急人上》時，她以露腰裝兼迷你裙現身跳唱，十足啦啦隊女郎一樣充滿青春活力，令全場High爆！

橡筋破壞造型 開騷期間，她突然大叫「死啦！」原來是發現手腕上有一條橡筋，她說：「破壞咗個造型呀，我有條橡筋喺手度唔記得除呀，頭先影嘅相係咪影到晒呀？嬲！」引來台下大笑，有人大叫：「風水嚟㗎！」又有不少粉絲讚她靚女氹她開心。

戴祖儀上台合唱時，跟Jinny同樣穿白色Tube Dress，笑言凍到流鼻水，她對着Jinny說：「好大壓力呀！你不嬲知我有啲發台瘟㗎啦，所以上台即刻攬一攬你尋求安慰！同埋有一樣好重要嘅嘢，就係我瘦咗呀！」Jinny聞言忍不住笑，祖儀續說：「點解你笑呀？我瘦咗呢，條裙鬆呀！我依家有第二樣嘢緊張，我驚一陣大家見到啲唔應該見到嘅嘢，所以我會好努力咁扯住條裙！」她似乎在台上唱得未夠喉，返回後台即拉着張馳豪合唱兼拍片。