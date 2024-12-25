娛樂

吳謹言佗B 焗食二手煙

內地女星吳謹言與劇集《延禧攻略》男星洪堯今年9月奉子成婚，婚後不時被拍得外出散步和做產檢。近日吳謹言被拍得挺巨肚陪老公洪堯到停車場取車，洪堯竟在車廂中吞雲吐霧！網民指摘他無視二手煙對孕婦及胎兒的禍害，有人認為吳謹言應叮囑老公注意，而「洪堯抽煙讓吳謹言吸二手煙」一度成為熱搜關鍵字。
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