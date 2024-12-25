娛樂

甄子丹喊停護演員周全

子丹擔心羊羊的傷勢，立即上前慰問。 子丹擔心羊羊的傷勢，立即上前慰問。
子丹擔心羊羊的傷勢，立即上前慰問。
甄子丹自監自導自演的新片《誤判》開畫以來好評不斷，官方昨日發布一段最新花絮，片中見馮皓揚（羊羊）拔腿狂奔及爬上圍欄逃走，期間不慎受傷，導演子丹即時叫停並緊張大喊：「有冇事？」語畢就上前關心。雖然羊羊表示可以繼續拍攝，但子丹直言：「最緊要照顧演員！」叮囑他一定要先處理好傷勢，盡顯前輩風範。
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