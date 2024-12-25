中娛星動：王一博連續8年坐鎮 虞書欣跨年多仔陪 「新歡舊愛」齊腳

內地跨年晚會向來是群星聚集之地，每年都備受期待。今年已是湖南衞視連續8年邀得人氣男星王一博坐鎮，而小花虞書欣則會與多名曾合作拍劇的男星同場，掀起「CP熱」！至於肖戰宣布不參與跨年聚會，全因要陪伴家人。

距離2025年尚有一星期，內地各大跨年晚會向來群星拱照，會邀請來自中、港、台各地的人氣紅星參與。近日各平台陸續公布嘉賓名單，內地流量男星王一博再成搶手貨，其跨年演出預約量已突破300萬，人氣居高不下，據悉他自2016年開始，已連續7年獲邀到湖南衞視跨年，今年將是第8次合作，可謂該台的御用男星。

除了王一博外，還有其他一線紅星會參與盛會，包括楊冪、虞書欣、王星越、楊紫和趙露思等。有網民仔細研究湖南衞視的嘉賓名單，發現曾與虞書欣在不同劇集合作的男主角幾乎全部會出席晚會，包括王鶴棣、丁禹兮和張凌赫等，網民即戲稱當晚其實是「虞書欣歷任男主大聚會」！一眾劇迷大為興奮，尤其是近期熱播劇集《永夜星河》的擁躉，紛紛留言表示想看虞書欣和丁禹兮「發糖」。

肖戰再辜負粉絲 至於其他電視台的跨年晚會陣容亦告曝光，浙江衞視邀得白鹿、關曉彤、李晨、王嘉爾、鞠婧禕、黃子韜及范丞丞等出席，東方衞視則有龔俊、胡歌、唐嫣、檀健次及黃景瑜等。此外，與王一博同樣備受關注的男星肖戰，去年以拍劇為由臨時缺席晚會，令粉絲失望而回，結果要向粉絲退款退票。他今年以陪伴家人為由，早就宣布不打算參與任何跨年聚會，再次令粉絲失望，各人只好期待農曆大年初一上映、由他擔正的電影《射鵰英雄傳：俠之大者》。而《射》片首支預告片日前已曝光，連舒淇亦為肖戰做應援，轉發其貼文並留言：「太期待了。」