娛圈單打：究竟離定唔離 何不大方說明

今日係普世歡騰嘅聖誕節，每個家庭理應溫馨歡聚，但世事又點會盡如人意吖。嗱，隔三差五就傳出婚變嘅吳奇隆、劉詩詩，最近又被內地網紅爆料，堅稱呢對明星夫妻已經「離了」。本來大家聽吓就算，點知內媒挖出驚人消息，指吳氏夫婦合夥開設嘅製作公司已悄悄注銷，似乎更加坐實離婚堅過石堅。

吳奇隆與劉詩詩2015年結婚，2019年兒子喺台灣出生，本來樂也融融。但隨着詩詩愈嚟愈紅，躋身頂流花旦之列，比老婆年長17歲嘅吳奇隆，事業無復當年勇，比較之下，的確係相形見絀。近年兩公婆鮮有合體，婚變傳聞愈演愈烈，今年初忽然被狗仔隊拍下二人湊仔片，疑以行動澄清情不變，但又遭網民質疑為擺拍，根本就係同記者夾定，離婚嫌疑始終水洗不清。

家陣又被揭共同成立嘅公司撤銷註冊，顯得疑陣重重，點知爆料網紅最近收到詩詩經理人嘅警告信，指有人惡意散播不實且有損詩詩名譽嘅傳言，要求刪除離婚相關內容，又被網民解讀為間接否認婚變。

唉，其實離唔離婚，真係關人隱事，但當年《步步驚心》為二人收穫大量粉絲，大家無非想求個答案。如果真係離婚，咪大方承認囉，若然消息係無中生有，亦可以合體見人闢謠，總好過估估吓。

之不過，口痕友就話，兩位主角身家豐厚，若然離婚，淨係分身家都有排搞。呢，好似嗰間已注銷嘅製作公司，名下又有相關企業合共13家，當中嘅「稻草熊娛樂」前幾年更喺香港掛牌上市。你話啦，咁多利益牽絆，條數有排計，唔係話分就分咁簡單。