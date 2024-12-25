老闆贈16面金牌慶功 衛詩雅自嘲魔音 唱歌被勸退

英皇藝人衛詩雅前晚現身電影慶功宴，拍檔建議她公開獻唱以慶祝票房節節上升，她即自爆是魔音，曾試音但最後被勸專心做演員，自嘲「一音不全」！

演員許冠文、衛詩雅（Michelle）、朱栢康及周家怡主演的英皇電影《破．地獄》上月9日上映，截至昨午3時，港澳地區累積票房達1億4,500萬，打破多達11項票房紀錄。前晚，英皇集團主席楊受成及導演陳茂賢，率領片中演員出席「破．紀錄千人慶功宴」，還與中獎的千位觀眾食飯慶功，場面熱鬧。楊受成為演員們送出共16面金牌，同時更將自己珍藏的限量版名錶送給許冠文，許冠文笑言禮物太貴重，擔心戴出街會被斬手。

許冠文拍喜劇搞新嘢 講到票房愈升愈有，Michelle、周家怡及朱栢康表示曾競猜票房成績，結果由朱栢康猜中1億5,000萬票房勝出，Michelle稱無獎競猜遊戲是由出席《東京電影節》時開始，自己曾猜測票房有1億，即被團隊鬧爆估得太少。問到票房再上升會如何慶祝？朱栢康建議Michelle獻聲，更要唱足3首歌，Michelle即耍手擰頭，大爆自己曾試音，但經理人提議她專心拍戲，更笑言自己不是五音不全，而是一粒音都不全！朱栢康與周家怡聞言即起哄表示想聽Michelle一展歌喉，後者還提議朱栢康跳芭蕾舞伴舞。

另外，許冠文望開拍一齣喜劇，會找《破》片導演一齊度劇本，並指現時觀眾口味有變：「《破》片對創作嘅人有好大啟示，歡眾好準確表示要新嘢，唔係瘋狂笑片都得，要有意思嘅。」又指其夢想是香港電影能走勻全世界，不需要多對白，有共鳴就可以，正如外語片《上帝也瘋狂》一樣。問到他可有信心摘下今屆金像影帝？他謙稱未夠班。