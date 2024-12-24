12月24日(二)
娛樂
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
12月24日 (二)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
DJ Soda襲港 倒奶搭小巴
韓國夜店女神DJ Soda在海外人氣高企，她早前到澳門演出後順道來港觀光，並趁機拍攝寫真。除了在香港街頭吃雞蛋仔等地道美食之外，她又特地在小巴車廂取景，昨日她在社交網分享身穿火辣戰衣搭小巴的靚相，倒奶大騷噴血身材，賀社交網的追隨人數突破550萬，她留言指自己是首次乘坐，似乎感覺新奇。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20241224-1224_00288_083/DJ-Soda襲港--倒奶搭小巴
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc