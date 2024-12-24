DJ Soda襲港 倒奶搭小巴

韓國夜店女神DJ Soda在海外人氣高企，她早前到澳門演出後順道來港觀光，並趁機拍攝寫真。除了在香港街頭吃雞蛋仔等地道美食之外，她又特地在小巴車廂取景，昨日她在社交網分享身穿火辣戰衣搭小巴的靚相，倒奶大騷噴血身材，賀社交網的追隨人數突破550萬，她留言指自己是首次乘坐，似乎感覺新奇。