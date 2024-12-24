三上悠亞「辣」招迎聖誕

日本暗黑天后三上悠亞，去年退出AV界從良，但人氣仍然不減。過去一年，她積極擴大事業版圖，密密衝出日本吸金，9月襲港出席活動時，更引起一陣哄動！

聖誕節將至，她為代言多年的服裝品牌拍攝廣告硬照，化身火辣聖誕女郎，又以粉藍色低胸裝上陣，變身雪之精靈。昨日，她又於東京舉行粉絲活動，與眾同樂迎接佳節。