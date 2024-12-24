K-Pop專輯銷量榜出爐 Seventeen日本稱霸 吸金力冠絕韓團

韓團Seventeen今年在日本賣出超過120萬張專輯，稱霸K-Pop界，他們剛結束於4大巨蛋的演唱會，合共招待逾43.5萬觀眾，令組合榮登當地今年吸金力最強的韓流歌手組合。

出道9年的勁爆男團Seventeen今年橫掃日韓樂壇，日本Oricon日前公布K-Pop年度專輯銷量排行榜，Seventeen在頭10名中霸佔3席，今年4月及10月推出的精選碟《17 IS RIGHT HERE》與《SPILL THE FEELS》，各以逾50.7萬及47.1萬張銷量包辦冠、亞寶座。第11張迷你專輯亦售出24.7萬張，進佔第6位，今年於當地累計賣碟逾120萬張冠絕同鄉。

而男團Stray Kids的兩張唱碟分別排名第3及8位，TXT高踞第4位，ENHYPEN也有兩張大碟進佔第5及10位。天團防彈少年團（BTS）成員Jin排第7位。張元英所屬的女團IVE於8月推出的《ALIVE》以21.5萬張躋身第9位，成為頭10名內的唯一女團。除了賣碟稱王，Seventeen上月起在日本名古屋、東京、大阪及福岡展開10場巨蛋騷，前日在福岡圓滿落幕，合共招待逾43.5萬名觀眾，榮登當地今年最吸金的K-Pop歌手。

NewJeans IU鬥「閃」 另外，有韓國調查機構公布今年「最閃耀歌手」民意調查結果，與事務所爆出合約糾紛的人氣女團NewJeans，在30歲以下受訪者的票數中，力壓天后IU登上冠軍寶座，證明她們對年輕樂迷的影響力，至於在30至39歲受訪者中，IU的支持率就高於NewJeans登頂。而40歲以上年齡群的調查結果由演歌界「人氣王」林英雄稱冠。另外，BLACK PINK成員Rose早前推出的洗腦歌《APT.》在40歲以下受訪者中當選年度神曲，力壓屈居亞軍的aespa年度Hit歌《Supernova》、NewJeans的《How Sweet》及IVE的《HEYA》。