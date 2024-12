K-Pop專輯銷量榜出爐 Seventeen日本稱霸 吸金力冠絕韓團

出道9年的勁爆男團Seventeen今年橫掃日韓樂壇,日本Oricon日前公布K-Pop年度專輯銷量排行榜,Seventeen在頭10名中霸佔3席,今年4月及10月推出的精選碟《17 IS RIGHT HERE》與《SPILL THE FEELS》,各以逾50.7萬及47.1萬張銷量包辦冠、亞寶座。第11張迷你專輯亦售出24.7萬張,進佔第6位,今年於當地累計賣碟逾120萬張冠絕同鄉。