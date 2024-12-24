佛山「湊仔」惹混亂 吳卓羲獲萬人撐場 「撞」出新花名

藝人吳卓羲（Ron）近年於內地吸粉無數，又不停接商演活動，每次也引來人山人海，逼爆會場。人多自然擠擁，會有碰撞，而Ron每次都會不停重複叫大家「唔好ong」（不要推撞），以免發生意外。自此之後，網民為他起了花名叫「吳好ong」，而「吳好ong」前日再次於佛山出巡，吸引過萬人到場圍觀支持，Ron出動過百保安維持秩序，及築成人牆讓他順利進入會場，期間他不停被粉絲扯衫及捉住，但他全程顧着大眾安全，不停叫粉絲不要推撞，場面混亂又有點搞笑。