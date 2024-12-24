佛山「湊仔」惹混亂 吳卓羲獲萬人撐場 「撞」出新花名
藝人吳卓羲（Ron）近年於內地吸粉無數，又不停接商演活動，每次也引來人山人海，逼爆會場。人多自然擠擁，會有碰撞，而Ron每次都會不停重複叫大家「唔好ong」（不要推撞），以免發生意外。自此之後，網民為他起了花名叫「吳好ong」，而「吳好ong」前日再次於佛山出巡，吸引過萬人到場圍觀支持，Ron出動過百保安維持秩序，及築成人牆讓他順利進入會場，期間他不停被粉絲扯衫及捉住，但他全程顧着大眾安全，不停叫粉絲不要推撞，場面混亂又有點搞笑。
愛貓啟發創自家品牌
前日正值Ron的「豬皮」公仔PIGPI誕生3周年紀念，故他親自到佛山向大家分享品牌誕生的故事，又放氣球及為「豬皮」切生日蛋糕，場面熱鬧。「豬皮」公仔由Ron自創，事緣他收養了一隻無毛貓，改名為「豬皮」，所以創立了這個公仔品牌。Ron現身時攬到「親生仔」實一實，期間又笑言：「因為豬皮想學功夫，所以嚟佛山辦展。」據知之後更會結合佛山功夫及美食，為公仔推出新造型和新作品。Ron昨日接受本報訪問時謂：「豬皮係我屋企隻貓嚟，咁我本身又鍾意Figure，咪自己造一隻，成件事都幾好玩嘅！」
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