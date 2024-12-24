香胤宅跳舞片賀出道1周年

節目《全民造星》出身的歌手香胤宅（Lyman）為慶祝入行1年，聖誕節前夕推出首支跳舞短片，與粉絲提早慶祝佳節。他說：「2025年我會繼續出dance video，依家都同公司傾緊跳舞節目，明年亦想再辦跳舞劇場。」意味將全方位出擊。而聖誕節他會與太太返美國探親。