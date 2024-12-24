COLLAR率百人大合唱 Ivy So回味校園生活

女團COLLAR到學校進行巡演，大受同學歡迎，更與130位女同學大合唱，氣氛熾熱。本身是讀女校的Ivy So重返校園回憶湧現，感覺就如夢想成真。

女團COLLAR最近為《2024年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》之「我在校園狂歌亂舞」進行壓軸校園巡演。COLLAR的7位成員以校服造型登場，她們聽到同學們想一起跳，蘇雅琳（Ivy So）及許軼（Day）即走落台與學生擊掌及抱抱。

除了COLLAR表演，現場還有13位舞蹈學會成員將她們的歌曲《Back In The Game》重新編舞，並在她們面前演出，之後COLLAR更聯同現場逾130位學生大合唱《Chosen Family》，並紛紛走到台下，掀起全場氣氛。邱彥筒（Marf）表示：「我超期待佢哋點樣跳《Back In The Game》，佢哋仲加入咗Canon（輪跳），剛柔並重，好型、好好睇！」李芯駖則指因同學的精彩表演，令她也加添力量。

讀書時期愛跳Big Bang 今次重返校園令Ivy相當感觸：「我好鍾意校園表演，因為好近距離、貼地，其他場地未必做到呢種氣氛。而我本身讀女校，中學小息時會喺班房同同學一齊唱Dear Jane嘅歌、喺操場跳Big Bang嘅舞。今次轉換成表演者身份返去，令我有種Dream comes true嘅感覺。」