COLLAR率百人大合唱 Ivy So回味校園生活

除了COLLAR表演,現場還有13位舞蹈學會成員將她們的歌曲《Back In The Game》重新編舞,並在她們面前演出,之後COLLAR更聯同現場逾130位學生大合唱《Chosen Family》,並紛紛走到台下,掀起全場氣氛。邱彥筒(Marf)表示:「我超期待佢哋點樣跳《Back In The Game》,佢哋仲加入咗Canon(輪跳),剛柔並重,好型、好好睇!」李芯駖則指因同學的精彩表演,令她也加添力量。