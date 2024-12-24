Stanley激讚姜濤做易烊千璽2.0

繼劇集《季前賽》後，藝人姜濤自批在《無用的謊言》中表現不合格，想放下偶像包袱磨練演技，但拍檔Stanley覺得他有能力做到「易烊千璽2.0」，至於未有騷肌機會，姜濤笑言：「我係騷唔到，邊個唔想好似Stanley咁。」

姜濤第二部擔正主角的新劇《無用的謊言》，改編自同名韓劇，日前他與邱士縉（Stanley）齊齊受訪，姜濤演的知名作曲人行事低調神秘，笑言角色跟自己相似，出街會戴帽、戴口罩，不想見人。他自評演出未如水準：「因為演出嚟畀人感覺仲係姜濤，可能好多包袱，一來係愛情故事，二來角色好似自己。」Stanley相信姜濤對戲劇的認知，有能力做到內地實力派男星易烊千璽2.0，不會被偶像包袱成為絆腳石，又認為可能大眾對姜濤既有形象太根深柢固，令他的角色總有「姜濤」影子。

新片夥拍柯震東 劇中二男為爭奪女主角葛綽瑤變情敵，姜濤笑言劇中爭贏，但現實就一定輸給對方，Stanley即澄清冇爭過女仔。姜濤預告今次親熱戲份有限，笑指最親密是要壓在Stanley身上捉拿ERROR成員193，說到下次可合作拍男男的愛，姜濤即答允更講笑指可即場試咀戲，Stanley火速「推Job」，被姜濤取笑不夠專業。Stanley表示今次未有騷肌機會，又調皮問姜濤有否沖涼戲？姜濤說：「你覺得我見得人咩？（惜肉如金？）我係騷唔到，邊個唔想好似Stanley咁。」他又指日前肚屙瀉到瘦了1公斤，平日則有健身及打波，望能達到Stanley十分一就好。

此外，日前台灣藝人柯震東於社交網自爆正拍新片《我未許願先吹蠟燭》，班底名單有Stanley及女星金燕玲，拍攝地點為澳門，其後卻突然刪Po。而Stanley亦有分享身在當地的照片，留言表示「SUNDAY好開心」，似乎正在趕戲中。