獨家消息：鄺潔楹拍劇不擇手段 蔡潔姚子羚再掀姊妹恩怨情仇

藝人蔡潔早前因檔期問題辭演王晶電影，遭對方暗寸地位低微，而蔡潔原來正準備跟姚子羚、傅嘉莉、鄺潔楹、陳展鵬等拍攝新劇，歷盡娛樂圈姊妹恩怨情仇。據知此劇將會有「重磅」女角加盟，令人期待。

無綫藝人姚子羚、蔡潔、陳展鵬、傅嘉莉、陳星妤、鄺潔楹及總監製鍾澍佳等前日在內地秘密為新劇《玫瑰戰爭》進行拜神儀式，此劇將於下月初正式開拍，除了以上演員，據知還有「重磅」女角坐鎮演出，相當神秘。此劇改編自藝人吳沚默的小說，劇情講及娛樂圈及上流社會發生的事件，當中包括幾姊妹的恩怨情仇，不禁令人想起早前熱度十足的台灣劇集《影后》。而單看演員陣容，亦令人想起2023年無綫的話題劇集《一舞傾城》。

蔡潔於《一》劇中以夜總會第一紅牌Monica一角獲讚演技出色，今次跟女主角子羚於劇中飾演女明星，與多位好姊妹闊別多年後，各有各生活，有些已嫁入豪門，有些則過着簡單生活，但意外地她們卻捲入一些驚人事件內。鄺潔楹昨日受訪時亦坦言：「劇入面我係一個為咗目的而不擇手段嘅女明星，同本人極度唔相似，自己冇咁多心計，所以好大挑戰，我一路睇劇本時好多位都好奇心十足，所以都幾有趣。」

陳展鵬「預演」音樂會 而有份擔演的陳展鵬雖然即將入劇組，但亦忙於為下月12日在廣州舉行的個人音樂會作準備。日前他在內地南海進行「預演」，於商演中唱了多首歌，他接受本報訪問時謂：「其實好多年前自己都做過歌手，但好似煙火一樣完結咗，但我從來冇放棄唱歌，今次音樂會除咗係自己一個挑戰之外，亦都係大家一直以來對我嘅夢想，當日好多好遠嘅朋友都會專登飛過嚟出席，亦都算係我嘅大型Fans Meeting同生日會。」