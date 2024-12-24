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秦嵐騷完美線條 搣甩大媽味
秦嵐有顏值有身材，就算髮型出事都救得番。
內地女星秦嵐出名是圈中的凍齡女神，不過最近卻因為剪了超短髮型，被網友嘲笑變50歲大媽。而前日她以同一髮型出席品牌活動，穿上一襲貼身閃片吊帶裙，大騷玲瓏有致的火辣身材，完美線條獲網民大讚迷人，成功撕下大媽的標籤。活動期間，秦嵐換上另一套鏤空黑西裝，知性優雅氣息滿瀉，輕鬆駕馭不同造型。
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