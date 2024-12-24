中娛星動：柳岩子宮瘤復發後首現身 張雨綺為討歡心 谷盡湯碗胸

「星女郎」張雨綺擁有35D傲人上圍，她前晚出席時尚活動時，中門大開，盡顯大好「峰」光，網民高呼：「令人抖唔到氣！」同場的程瀟化身美人魚上陣，而子宮肌瘤復發後首度現身的柳岩亦狀態不俗。

前晚圈中多位紅星以火辣造型出席內地的時尚盛典，其中，女神程瀟以人魚閃片造型亮相，性感之餘不失高貴，令人眼前一亮。至於于文文則身穿漸層婚紗禮服，以獨特氣質取勝，但當日最為吸睛的還屬張雨綺！她以一身蝴蝶造型的黑裙示人，中門大開盡騷無敵「湯碗胸」，令人大飽眼福，網民紛紛留言大讚其Big爆上圍性感滿分，索到令人抖唔到氣。

不過張雨綺則豪言自己今次的打扮，純粹為了討大家歡心，自己平時不會這樣性感：「其實真的就是因為討大家喜歡才穿成這樣，按自己脾氣誰天天穿成這樣，累死了，我想趕緊走完趕緊換。」此番言論獲網民稱她真性情從不遮掩，有一說一，惹火又有睇頭。

處於女演員尷尬期 至於最近自爆子宮肌瘤復發的柳岩出席活動時狀態極佳，她表示1月曾進行子宮肌瘤切除手術，但4月覆查時發現肌瘤復發，且長到2.5厘米之大，即場呼籲女性一定要關愛自己身體。除此之外，柳岩又坦言自己處於女演員尷尬期：「我上個月剛好44歲了，很多角色找到我都是演媽媽，或者一些標籤化、固有印象的角色，就是你這個年齡應該是這個形象。當我去見導演，直接被說看上去太年輕了，通常是她到了熟齡，也許你想諷刺她裝嫩，也許你覺得她心態幼稚，也許你沒有攻擊性，但我還是不那麼喜歡這個詞。」