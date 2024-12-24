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莊思敏絲帶綁身 引人拆禮物
莊思敏穿上紅色內衣套裝，陪大家倒數聖誕！
藝人莊思敏是馬來西亞拿督千金，家族資產估計約有8億元，不過她並沒有公主病，貼地又夠Nice。前日她上載一輯聖誕造型照，只見擁豐滿上圍的她穿上一襲火紅內衣，並以絲帶綁身，令身段更見「凸」出，她更留言施誘：「準備聖誕禮物！」引人入勝！
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