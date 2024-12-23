Blake入稟告Justin性騷擾

美國女星Blake Lively今年主演的愛情片《痛愛完成式》（It Ends with Us）上映時鬧出連番風雨，一度傳出她與片中男主角兼該片導演Justin Baldoni不和的消息，當時她被指出招拉攏其他演員孤立Justin，即被人批評她是「雙面人」。一直未有回應傳聞的Blake日前突然入稟法院控告Justin性騷擾，並直指他有策劃破壞她聲譽的行動。

據知Blake與Justin拍攝《痛》片期間已水火不容，情況惡劣到曾召開一次會議來解決她所稱的敵意工作環境問題，當時Blake的影星老公賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）都有出席會議，Blake向Justin提出多項要求，包括「不得再向她展示女性的裸露影片或照片」、「不得再在她及其他人面前討論性事」、「不得再提及演員和工作人員的生殖器官」、「不得再詢問Blake的體重」、「不得再提及Blake已故父親」及「不得在她的合約及劇本沒有寫明之下增加性愛鏡頭、口交鏡頭或是性高潮鏡頭」等。