激動爆喊多謝老公 張娜拉撼贏朴信惠 首奪演技大獎

出道23年的韓星張娜拉前晚擊敗朴信惠，首度捧走《SBS演技大賞》最高榮譽的「演技大獎」，她爆喊多謝老公。而谷胸爭獎的朴信惠連中兩元，哽咽感謝老公在她欠缺自信時支持她！

韓國電視台年底盛事《SBS演技大賞》於前晚開鑼，張娜拉憑話題劇《好搭檔》首度捧「演技大獎」，撼贏《來自地獄的法官》的女星朴信惠、《熱血司祭2》的金南佶及《聯結》的池晟等勁敵。張娜拉致詞時爆喊感謝南志鉉、池承炫等同劇演員及圈外老公：「多謝無論我呈現甚麼樣子都喜歡我的丈夫！」並承諾繼續努力成為一位讓人感好奇的演員。歌手出身的她，曾於2002年奪得「歌謠大獎」，更成為當地首位齊集歌謠及演技大獎的藝人，在唱功與演技方面同獲肯定。

至於谷胸亮相紅地氈的朴信惠，雖然失落大獎，亦獲頒導演評選的「Director's Award」，並與拍檔金宰永勇奪「最佳情侶獎」。她致詞時稱21年前曾獲得「新人獎」，全靠大家支持，讓她可以再次站在這裏捧獎，她表示：「我常常想自己能在這個行業堅持多久，感謝粉絲在我結婚、成為母親之後，依然愛我。」又首度公開感謝演員丈夫崔泰俊，她哽咽表示：「我比想像中更沒自信，感謝你總是為我打氣，跟我說『做得很好』！」

金宰永與金南佶及安普賢同獲「男子最優秀演技獎」；谷胸搶Fo的李荷妮憑《熱》劇與南志鉉及田美都齊獲「女子最優秀演技獎」；「年度電視劇」與「年度團隊獎」分別由《聯結》及《好搭檔》奪得。

金泰璃頒獎噏錯電視台名 另外，去年共同獲得大獎的金泰璃與李帝勳合體頒發「演技大獎」，但金泰璃失誤，將SBS說成其他電視台MBC，她即時露出錯愕的表情，幸好李帝勳即時糾正打圓場，事後不少網民大讚金泰璃當時的表情太率真、可愛。而當晚擔任表演嘉賓的女團（G）I-DLE以短褲上陣跳唱《Super Lady》及《Fate》兩曲炒熱氣氛。