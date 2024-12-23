暢所欲玄：天下萬物皆為藥

一個人只要頭腦清醒，選甚麼都對，反過來，當頭腦不清醒時，甚麼壞事不斷發生，這時候易被別有用心的人乘虛而入，以美好言語來打動你，利用你急需幫助、希望改運的心態，目的是要吸走你的金錢，往後是誰得益？

今次跟大家分享我的實戰經驗，試試有否改善。首先，要保持頭腦清醒，當發現身體有毛病，要找出病因，必須向合適的醫生去診治，人有人緣，醫有醫緣，真的不到你不信！

五行為甚麽重要？金、木、水、火、土，一環扣一環，互補不能亂！一年分四季，2月至4月為春天，在這些月份出生者，試把你的頭枕向西方；於夏天（即5月至7月）出生者，頭枕宜向北、西北；於8月至10月（即秋天）出生者，頭枕宜向東、東北；11月至1月（即冬天）出生者，頭枕宜向南。天地萬物，陰陽循環，醫不叩門，師不順路，法不輕傳，要克制自己，不要違背自然規律，惟有自渡。天地雖大，不潤無根之草；道法雖寬，只渡有緣之人。一個人若自以為是，甚麼都不是，叫也叫不醒。

今年冬至在12月21日17時21分開始，俗語有云：「冬大過年」，記得飯後吃湯圓呀！取個好兆頭，寓意一家圓滿幸福。

堪輿學者元海