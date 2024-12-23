林穎彤選亞姐 揭「星」級童年

新一屆亞姐將於本月29日舉行決賽，今年佳麗質素明顯比往年高，不少更擁有高學歷，其中港大碩士畢業、現職鋼琴老師的林穎彤（Winnie）因與無綫前小花撞名，令人留下印象，沒想到兩人原來曾一起以童星拍戲，相當奇妙！此外Winnie童年時還跟藝人鍾嘉欣及羅子溢等合作過，演出經驗豐富。