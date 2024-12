無孔不入 四出獻唱 張敬軒快閃引圍觀 逼爆機場

歌手張敬軒近日不停出席活動,可謂「無孔不入」,近日他應邀快閃機場,為聖誕許願樹亮燈儀式擔任表演嘉賓,期間軒仔獻唱數首經典聖誕歌曲,包括《Deck The Halls》、《Hark the Herald Angels Sing》及《We Wish You a Merry Christmas》等,提早向旅客「報佳音」,吸引大批途人圍觀,場面墟冚。