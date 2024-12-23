無孔不入 四出獻唱 張敬軒快閃引圍觀 逼爆機場

歌手張敬軒近日不停出席活動，可謂「無孔不入」，近日他應邀快閃機場，為聖誕許願樹亮燈儀式擔任表演嘉賓，期間軒仔獻唱數首經典聖誕歌曲，包括《Deck The Halls》、《Hark the Herald Angels Sing》及《We Wish You a Merry Christmas》等，提早向旅客「報佳音」，吸引大批途人圍觀，場面墟冚。

大球場騷腳法

談到歌聲響遍整個機場，軒仔笑言：「好開心首次喺機場離境大堂表演，希望喺聖誕佳節將歡樂同正能量帶畀所有旅客。」提到聖誕活動，他未有外遊計劃：「因為工作關係，所以打消咗呢個念頭嘞，不過我都會睇定啲外滙水位，喺銀行戶口設定自動兌換，等需要時可以攞出嚟用。」身為「傢俬控」的他透露丹麥哥本哈根是他最想去的地方：「我好鍾意北歐嘅城市，特別欣賞佢哋嘅傢俬設計。」