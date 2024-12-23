娛樂

陳柏宇唱洪卓立名曲自抽

陳柏宇在彌敦道獻唱，仲要唱得七情上面。 陳柏宇在彌敦道獻唱，仲要唱得七情上面。
陳柏宇在彌敦道獻唱，仲要唱得七情上面。
早前歌手陳柏宇在街上被認錯是洪卓立，日前柏宇就在社交平台上自抽，為他下年的個人演唱會作宣傳，在彌敦道的路牌下唱出洪卓立的名曲《彌敦道》。網民都大讚柏宇搞笑，更有人抵死留言說：「洪卓立唱得好好聽！」而同日洪卓立同樣在社交平台上獻唱柏宇的作品《車匙》。
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