陳柏宇唱洪卓立名曲自抽

早前歌手陳柏宇在街上被認錯是洪卓立，日前柏宇就在社交平台上自抽，為他下年的個人演唱會作宣傳，在彌敦道的路牌下唱出洪卓立的名曲《彌敦道》。網民都大讚柏宇搞笑，更有人抵死留言說：「洪卓立唱得好好聽！」而同日洪卓立同樣在社交平台上獻唱柏宇的作品《車匙》。